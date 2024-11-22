الذهب يستقر في تعاملات اليوم الجمعة

يستمر استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة وذلك اليوم ، بعد ان عوض خسائره داخل الأسواق قبل أيام قلائل وصل خلالها لـ300 جنيها في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3710 جنيه للبيع و 3730 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 4240 جنيه للبيع و4262 جنيه للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.68 ألف جنيه و 29.82 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 230 دولار للبيع و 2631 دولار للشراء.

بلغ سعر عيار 14 نحو 2480 جنيه للبيع و2493 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2480 جنيه للشراء