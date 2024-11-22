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الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في تعاملات اليوم الجمعة

الذهب
الذهب
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يستمر استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة وذلك اليوم ، بعد ان عوض خسائره داخل الأسواق قبل أيام قلائل وصل  خلالها  لـ300 جنيها في الجرام الواحد.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3710 جنيه للبيع و 3730 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 4240 جنيه للبيع  و4262 جنيه للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.68 ألف جنيه و 29.82 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 230 دولار للبيع و 2631 دولار للشراء.
بلغ سعر عيار 14 نحو  2480 جنيه للبيع  و2493 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2480 جنيه للشراء

عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 سعر الجنيه الذهب