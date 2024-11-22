يستمر استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة وذلك اليوم ، بعد ان عوض خسائره داخل الأسواق قبل أيام قلائل وصل خلالها لـ300 جنيها في الجرام الواحد.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3710 جنيه للبيع و 3730 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 4240 جنيه للبيع و4262 جنيه للشراء
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.68 ألف جنيه و 29.82 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 230 دولار للبيع و 2631 دولار للشراء.
بلغ سعر عيار 14 نحو 2480 جنيه للبيع و2493 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2480 جنيه للشراء
اقتصاد
الذهب يستقر في تعاملات اليوم الجمعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمر استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة وذلك اليوم ، بعد ان عوض خسائره داخل الأسواق قبل أيام قلائل وصل خلالها لـ300 جنيها في الجرام الواحد.
يستمر استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة وذلك اليوم ، بعد ان عوض خسائره داخل الأسواق قبل أيام قلائل وصل خلالها لـ300 جنيها في الجرام الواحد.