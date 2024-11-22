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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وأنيمبا بالكونفيدرالية

بوبو تراوري
بوبو تراوري
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى  من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
 

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.  
 
 

لجنة الحكام كاف