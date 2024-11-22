بمشاركة تريزيجيه.. الريان يسقط بريمونتادا أمام الشمال في الدوري القطري

سقط فريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، أمام ضيفه الشمال بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان، وخاض اللقاء كاملًا، ولم يسجل أو يصنع أي هدف في المباراة، التي شهدت تحقيق ريمونتادا من الشمال على رفاق نجم المنتخب الوطني.

تريزيجيه يشارك في خسارة الريان من الشمال

افتتح الريان التسجيل في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول عن طريق روجر جيديس، الذي استغل خطأ دفاعي من الضيوف ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 45+2، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم رفاق تريزيجيه بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن محمد خالد النعيمي من إدراك التعادل لفريق لشمال في الدقيقة 83 برأسية متقنة.

ولم يكتف الشمال بالتعادل، بل باغت الريان بهدف قاتل في الدقيقة 90+7 عن طريق يونس بلهندة وبتمريرة من المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

سجل تريزيجيه هدفين وصنع مثلهما مع الريان في الدوري القطري، وذلك خلال مشاركته في 7 مباريات هذا الموسم.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الريان عند النقطة العاشرة ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رتقي الشمال للمركز السادس برصيد 13 نقطة.