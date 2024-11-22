الليلة.. حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45

يقام الليلة في السادسة مساء اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

قدم المهرجان في دورته الـ 45، عدد كبير من الفعاليات الفنية والورش والندوات الخاصة بصناعة السينما، والتحديات التي تواجه الصناعة، إلى جانب حالة التبادل الثقافي والفني بين الدول المشاركة.

دعم المهرجان منذ اللحظة الأولى، القضية الفلسطينية، بداية من فيلم افتتاح المهرجان "أحلام عابره"، مروراً بدعم القضية خلال حفل الافتتاح وكلمة رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي في الحفل.

توزع اليوم أثناء الحفل الجوائز الخاصة بالفائزين، خلال الدورة الـ ٤٥، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبمشاركة عدد كبير من الأفلام السينمائية.