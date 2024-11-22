البنك الأهلي يفوز على بالم هيلز بـ7 أهداف نظيفة

انتهت منذ قليل مباراة البنك الاهلي و بالم هيلز ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

فاز فيها البنك الأهلي بقيادة الكابتن محمد كمال المدير الفني ، بـ ٧ أهداف مقابل لا شىء ، احرز الأهداف اللاعبات ماسة المغربي وكرمة وهبة وجانيت بوندي وطيبات ادويكي ونغم النجار وفريدة إسماعيل وسمر عادل .

وتضم الجولة التاسعة اليوم الجمعة ٦ مباريات مختلفة أبرزها مباراة الزمالك والمعادي واليخت وفاز فيها الزمالك على المعادي واليخت ٥ أهداف مقابل هدف واحد .

الجدير بالذكر، أن البنك الأهلي تصدر ترتيب الدوري المصري للسيدات بفارق نقاط ١٨ هدف ليصبح الآن ٢١ نقطة.