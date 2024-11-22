ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يفوز على بالم هيلز بـ7 أهداف نظيفة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت منذ قليل مباراة البنك الاهلي و بالم هيلز ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

فاز فيها البنك الأهلي بقيادة الكابتن محمد كمال المدير الفني ، بـ ٧ أهداف مقابل لا شىء ، احرز الأهداف اللاعبات ماسة المغربي وكرمة وهبة وجانيت بوندي وطيبات ادويكي ونغم النجار وفريدة إسماعيل وسمر عادل .

وتضم الجولة التاسعة اليوم الجمعة ٦ مباريات مختلفة أبرزها مباراة الزمالك والمعادي واليخت وفاز فيها الزمالك على المعادي واليخت ٥ أهداف مقابل هدف واحد .

الجدير بالذكر، أن البنك الأهلي تصدر ترتيب الدوري المصري للسيدات بفارق نقاط ١٨ هدف ليصبح الآن ٢١ نقطة. 

البنك الأهلي دوري المصري