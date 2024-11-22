الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب رفض ترك أرضه لبيع المخدرات بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بالاعدام شنقًا لمتهم بقتل شاب بسبب تجارة المخدرات بالحوامدية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين سمير جابر علي، وأحمد مختار محمد.

جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالجيزة، أن المتهم يزاول نشاط إجرامي في تجارة المخدرات، وانتهك حرمة أرض المجني عليه، متخذًا منها وكرًا لمقابلة عملائه ويوم الواقعه عقد العزم علي قتل المجني عليه بعدما شاهده يتحدث مع عملائه، وقام بتهديد المجني عليه، فحضر إليه و نهره، وما أن أظفر به المتهم حتى عقد العزم علي إزهاق روحه منفذا وعيده السابق له، واعد في سبيل ذلك مكواه أشهرها في وجهه وتماسك معه وصمم علي إنهاء حياته، وأحكم قبضته بقوة، وضمه إليه وطعنه طعنه قاتلة أسفل الابط.



وجاء في التحقيقات أن المتهم يُتاحر في مخدر الهيروين، من خلال شراء أسطوانة و تجزئتها وبيعها العملاء، ويوم الواقعه كان يقف مكان ملك المجني عليه يهاتف عملائه، وحضر اليه المجني وبعدما تشاجرا سويا وحال نشاجرهم، قام المتهم بطعنه في الكتف اليسار، وسقط غارقًا في دمائه، واتفق المتهم مع شقيقه علي اصطحاب المجني عليه إلى مسكنه واتفا علي أن يشيعان أن إصابة المجني عليه نتيجة تشاجره مع آخرين.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات، وجاء في أقوال والدة المجني عليه بأنها حال تواجدها بمنزلها سمعت صيحات تتعالي في الشارع وأصوات النساء يصرخون بمقتل نجلها، فهرولت إليهم و بسؤالهم عن الفاعل أجابوها بأنه المتهم وشقيقه.

وشهد خال المجني عليه أن المتهم وشقيقه هم من قتلا نجل شقيقته، كما شهد شقيق المجني عليه وآخرين من الجيران بذات الأقوال.

وجاء في تقرير الصفة التشريعيه إصابة المجني عليه بجرح طعني قاتل بالكتف اتصل مع القلب وأدى إلى وفاة المجني عليه، باستخدام سلاح أبيض من الممكن أن نكون الإدارة المذكورة بالتحقيقات.