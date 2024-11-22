زي النهاردة.. إنذار بريطاني لحكومة سعد زغلول عقب مقتل سردار الجيش المصري

تمر اليوم الجمعة.22 نوفمبر ذكرى أحداث سياسية وفنية وتاريخية ورياضية هامة

أبرزها :

في عام 1574 اكتشفت جزر خوان فرنانديث قبالة سواحل تشيلي.

عام 1914 سقوط مدينة البصرة العراقية بيد البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى، وقد دخلوها بقصد حماية أنابيب النفط.

عام 1924 إنذار بريطاني لحكومة سعد زغلول عقب مقتل سردار الجيش المصري وحاكم السودان السير لي ستاك بوجوب إعلان الاعتذار ،وتقديم التعويض اللازم وسحب القوات المصرية من السودان، ووافقت الحكومة المصرية على هذه المطالب فيما عدا ما يتعلق بالسودان، ولما أصر البريطانيون على مطالبهم استقال سعد زغلول احتجاجا على ذلك.

عام 1943 لبنان حصل على استقلاله من فرنسا، وبشارة الخوري يتولى رئاسته.

عام 1963 إغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي ، أثناء زيارته لمدينة دالاس.

عام 1967 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد حرب 1967، ونص القرار على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها نتيجة هذه الحرب واحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها وحرية الملاحة في الممرات الدولية وحل مشكلة اللاجئين وإنشاء مناطق منزوعة السلاح.

عام 1975 تنصيب خوان كارلوس ملكا على إسبانيا ،عقب وفاة الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو وبناء على وصيته، وبذلك أعيد النظام الملكي إلى إسبانيا.

عام 1989 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه معوض بسيارة مفخخة في أحد شوارع بيروت.

عام 1990 رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت ثاتشر والملقبة بالمرأة الحديدية تقدم استقالتها من منصبها إلى الملكة إليزابيث الثانية.

والرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش يزور القوات الأمريكية المرابطة في السعودية استعدادًا لحرب الخليج الثانية.

عام 2003 معارضون للرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يقتحمون البرلمان مطالبين باستقالته.

2004 بدء الثورة البرتقالية في أوكرانيا على إثر نتائج الانتخابات الرئاسية المشكوك بصدقيتها.

عام 2005 انتخاب أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.



عام 2010 إفتتحالرئيس اليمني علي عبد الله صالح الدورة العشرين لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في مدينة عدن والتي تستضيفها اليمن للمرة الأولى.

عام2011 إفتتحت أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تونس المخول بوضع دستور جديد للبلاد، وفي الجلسة الافتتاحية تم انتخاب مصطفى بن جعفر رئيسًا للمجلس.

والمشير محمد حسين طنطاوي يعلن عن قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم لاستقالة حكومة عصام شرف وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

عام 2013 النرويجي ماغنوس كارلسن يصبح البطل العشرين في بطولة العالم للشطرنج بعد فوزه أمام بطل نسخة 2012 الهندي فيشفاناثان اناند في إطار بطولة العالم للشطرنج 2013 المنعقدة في مدينة تشيناي في الهند.



عام 2017 رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري يعود إلى لبنان ويعلن تريُثه في تقديم استقالته بعد أن تقدَّم بها قبل 18 يوما.

عام 2022 فوز تاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

