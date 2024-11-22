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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك للسيدات يفوز على المعادي واليخت بـ٥ أهداف مقابل هدف بالدوري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت منذ قليل مباراة الزمالك و المعادي واليخت المقامة على ملعب المعادي واليخت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

فاز فيها الزمالك بـ ٥ أهداف مقابل هدف واحد لصالح المعادي واليخت ، أحرز الأهداف اللاعبات "سليمزي واليس " بالإضافة إلى هدف ذاتي، ليحصد الزمالك 3 أهداف جديدة وتصبح 15 نقطة في ترتيب الدوري.

وكان أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيلة الأبيض. 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: سارة نائل

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - فدوى عصام الدين - مها سامي - أمنية عاطف

خط الوسط: ميرال خضر - حبيبة إسماعيل - أيه إبراهيم - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد - علياء عطا الله- نور الهدى محمد - حنين هشام - لوجين ياسر - يسرا إبراهيم - ميشلين يني نيكولا - رحمة شعبان - شيماء علي".

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الزمالك عادل حسين