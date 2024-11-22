الأهلي للكرة النسائية مواليد 2009 يفوز على الإسماعيلي بأهداف نظيفة

فاز فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، على نظيره فريق الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وحصد الأهلي في المباراة 7 أهداف مقابل لا شيء ، حيث أحرز لوجين مدحت وسما أحمد وكاميليا الديب .

وكان قد حقق الفريق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على بيراميدز في الجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد التعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع وداي دجلة في افتتاح المسابقة.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامُّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.





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