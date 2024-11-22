انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي في المنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية اليوم الجمعة، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية، واطمانت على سير الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للألعاب الرياضية، بمدينة المنصورة.



رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، و مني حسن مدير إدارة الشئون القانونية، و أشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و مصطفى كمال مدير إدارة الأمن، والدكتورة هدي بلاط مدير عام إدارة شباب حى غرب، والدكتور هيثم البدويهي المدير التنفيذي لنادي الحوار للألعاب الرياضية، وكان فى استقبالهم المحاسب إيهاب فودة رئيس مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية.



بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية،فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، وإدارة شباب حى غرب المتواجدين داخل لجان التسجيل.

تدار الجمعية العمومية العادية لنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، تحت إشراف قضائي كامل بإشراف المستشار عبد السلام رضوان رئيس اللجنة، والمستشار الحسن عبد الجواد الحديدي " عضوا "، والمستشار حسن عبد العزيز احمد سليمان " عضوا "، والمستشار هاني رزق السيد العشري " عضوا "، والمستشار أحمد حسن هاشم محمد" عضوا "، والمستشار حازم حسنين عبد المجيد" عضوا "،والمستشار إيهاب صلاح الدين ابراهيم خورشيد " عضوا ".

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية (31620) الف عضواً، و من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية(25285) ألف عضواً، موزعين على (25) لجنة فرعية، بالجمعية العمومية بنادى الحوار للالعاب الرياضية.

وأعلن نادي الحوار للألعاب الرياضية، أنه يتم مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى الحوار للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017, بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية،و أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الذين حضروا وسجلوا بالحضور داخل الجمعية العمومية.

يأتي انعقاد الجمعية العمومية بنادى الحوار الرياضي بإشراف رجال الشرطة المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة بالجمعية العمومية العادية بنادي الحوار للألعاب الرياضية.

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