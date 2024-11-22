أستاذ علوم سياسية: مصر تركز على إنفاذ المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النيران

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن السياسية والدبلوماسية المصرية تحكمها مبادئ، إذ تركز مصر على إنفاذ المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النيران، ودعم الحل السياسي وإقامة الدولة الفلسيطنية، انطلاقا من أهمية تهدئة الأوضاع فى المنطقة وخطورة عدم احتواء هذه التدعيات حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.

وتابع إكرام، عبر مداخلة هاتفية، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المجتمع الدولي عليه إيجاد موقف لاحتواء تداعيات ما يحدث في المنطقة، إذ لا يقتصر تأثيره على الإقليم الذى نعيش فيه، بل يؤثر علي العالم بأكمله، لافتًا إلى أن دور مصر تلعب دورا كبيرا من خلال الدبلوماسية الرئاسية في هذا الصدد، عبر إجراء لقاءات متعددة مع العديد من قادة الدول سواء كان لقاءات مباشرة أو تليفونية.

وأشار، إلى أن العالم يقدر موقف القيادة المصرية في ظل التداعيات التي حدثت وأثبتت صحة وجهه النظر المصرية، مضيفًا، أن مصر تعبر عن أرائها وأفكارها في كل المحافل والمؤاتمرات الدولية بضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور مهم ومؤثر فى احتواء هذه التدعيات.