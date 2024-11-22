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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة 4 جنود إيطاليين في غارة على قاعدة لليونيفيل في لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
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أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، إصابة 4 جنود إيطاليين بجروح طفيفة بعد انفجار صاروخين في قاعدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في جنوب البلاد، معربة عن غضبها من الحادث، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وتتمركز اليونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال العدائية على طول خط الترسيم مع إسرائيل، وهي المنطقة التي شهدت اشتباكات عنيفة هذا الشهر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله.

ومنذ أن شنت إسرائيل حملة برية عبر الحدود ضد مقاتلي حزب الله في نهاية سبتمبر الماضي، تعرض جنود اليونيفيل لعدة هجمات.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان، " أكرر مرة أخرى أن مثل هذه الهجمات غير مقبولة، و أجدد دعوتي للأطراف على الأرض لضمان سلامة جنود اليونيفيل في جميع الأوقات والعمل معا لتحديد المسؤولين بسرعة."

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