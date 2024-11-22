تعثرت قدماه.. مصرع شاب غرقا خلال رحلة صيد فى الدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا بمياه ترعة ميناء النسايمة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وذلك بعدما انزلقت قدماه وتعثره خلال قيامه بالصيد وجرى انتشال الجثمان وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنزلة العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياة ترعة ميناء النسايمة "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء قيام احد الأشخاص بالصيد انزلقت قدماه و تعثر وسقط بالمياه ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب ويدعى "محمد جمعه السيد الزناتي، 22 عاما، ومقيم بقرية الروضة دائرة المركز" وبسؤال أهليته اكدوا صحة الواقعة ولم يتهموا احد بالتسبب فى ذلك.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.