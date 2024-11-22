وكيل أوقاف الفيوم يتفقد المساجد لمتابعة سير العمل.. صور

قام الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، بعدد من الجولات المرورية على المساجد قبيل صلاة الجمعة؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.
وأكد وكيل الوزارة، أن جولاته المرورية مستمرة ولن تتوقف، بل ستزيد لضبط إيقاع العمل، مشيرًا إلى أننا في هذه الأيام نحتاج إلي بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ عليها وإعدادها، مشيدا بجهود الأئمة وعمال المساجد في تهيئة المساجد لضيوف الرحمن.
وأشاد كذلك بما رآه من إقبال كثيف من رواد المساجد الذين وجهوا باقات من الشكر والتقدير لمديرية أوقاف الفيوم.