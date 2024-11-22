ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم يتفقد المساجد لمتابعة سير العمل.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، بعدد من الجولات المرورية على المساجد قبيل صلاة الجمعة؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.

وأكد وكيل الوزارة، أن جولاته المرورية مستمرة ولن تتوقف، بل ستزيد لضبط إيقاع العمل، مشيرًا إلى أننا في هذه الأيام نحتاج إلي بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ عليها وإعدادها، مشيدا بجهود الأئمة وعمال المساجد في تهيئة المساجد لضيوف الرحمن.

وأشاد كذلك بما رآه من إقبال كثيف من رواد المساجد الذين وجهوا باقات من الشكر والتقدير لمديرية أوقاف الفيوم.

4c065970-1ee3-4ac1-9741-7993a556cecb
4c065970-1ee3-4ac1-9741-7993a556cecb
4e87c131-da88-4eb3-87f0-d5da59f25ac8
4e87c131-da88-4eb3-87f0-d5da59f25ac8
76f58f72-369e-46c7-b77c-81be77aec211
76f58f72-369e-46c7-b77c-81be77aec211
487f955f-1f94-4290-a147-c49b28333ab6
487f955f-1f94-4290-a147-c49b28333ab6
6288a10b-8490-4fe9-a7f0-3d924eaabb47
6288a10b-8490-4fe9-a7f0-3d924eaabb47
7847d896-5321-45b7-80e6-111e2525992f
7847d896-5321-45b7-80e6-111e2525992f
4861415d-85c4-4547-8d29-be51809f5734
4861415d-85c4-4547-8d29-be51809f5734
ba716c83-3e83-4fd7-a388-580fa47856be
ba716c83-3e83-4fd7-a388-580fa47856be
وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محافظة الفيوم وزارة الأوقاف أوقاف الفيوم