حمدي فتحي على رأس تشكيل الوكرة أمام الغرافة بالدوري القطري

أعلن علي رحمة المري، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به الغرافة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الغرافة بملعب استاد ثاني بن جاسم، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد حمدي فتحي على رأس تشكيل الوكرة أمام الغرافة، وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

شارك حمدي فتحي في 9 مباريات مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع النواخذة.

يحتل فريق الوكرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الغرافة صاحب المرتبة الرابعة.

تشكيل الوكرة لمواجهة الغرافة في الدوري القطري

حراسة المرمى: محمد البكري

خط الدفاع: عبدالكريم حسن - ألكسندر شولز - عبدالعزيز متولي - لوكاس مينديز

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - مؤيد حسن

وفي الهجوم: أيوب عسال - ريكاردو جوميز - جيلسون دالا.