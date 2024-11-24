الأهلي يواجه أزمة في تجديد عقود «الشناوي» و«ربيعة»

تعثرت مفاوضات تجديد عقود نجوم الصف الأول في فريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يثير الجدل حول استقرار الفريق مع اقتراب نهاية عقود عدد كبير من النجوم والعناصر الأساسية وفي ظل رغبة السويسري مارسيل كولر للحفاظ على استقرار الفريق مع اشتعال المنافسة في المسابقات المحلية والقارية والعالمية التي تنتظر الأهلي في الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، قرر إحالة ملف تجديد عقد محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق، إلى محمود الخطيب، رئيس النادي بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وقال المصدر لـ«البوابة»، إن «الشناوي» طلب الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد إلى جانب حملة إعلانية وامتيازات أخرى في عقده الجديد مع النادي، كما طلب التوقيع لمدة 3 مواسم مقبلة، في الوقت الذي عرض المدير الرياضي مبلغ 20 مليون فقط في الموسم، وهو ما رفضه «الشناوي» لتتوقف المفاوضات ويتم إحالة الملعب إلى «بيبو».

وشدد المصدر على أن هناك أزمة أخرى في تجديد عقد ثنائي خط الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم، حيث تنتهي عقودهما في الصيف المقبل، ويحق لهما التوقيع لأي ناد في الميركاتو الشتوي، حيث يرفض الثنائي عرض مسئولي القلعة الحمراء بالتجديد لمدة موسم واحد قابل للتمديد.

وكشف المصدر عن أن «ربيعة» يرغب أيضًا في الحصول على 15 مليون جنيه كراتب في الموسم الواحد في الوقت الذي عرض الأهلي مبلغ 10 ملايين فقط وهو المقابل الذي يمنحه النادي للاعبين الذين تخطت أعمارهم سن الـ30 عامًا في الوقت الذي يرفض فيه ياسر إبراهيم التجديد لمدة موسم واحد ويرغب في تجديد عقده لمدة موسمين.