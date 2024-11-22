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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عبدالرحيم كمال ناعيا عادل الفار: كان إنسانا جميلا طيب القلب

المونولوجيست الفنان
المونولوجيست الفنان عادل الفار
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نعى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، المونولوجيست الفنان عادل الفار، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

كتب عبدالرحيم كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رحم الله المونولوجست والكوميديان المصري اللطيف الظريف عادل الفار، كان له طريقة جميلة وخاصة به في فن المونولوج".

وتابع: كان إنسان جميل طيب القلب.

يشار إلى أن الفنان عادل الفار من مواليد مواليد 20 ديسمبر 1961، شارك في العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا"، و"شجيع السيما"، و"زكية زكريا فى البرلمان"، و"أبو العربي"، ومن أهم مسلسلاته "الكومي" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرا في مسلسل "الفتوة" الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر.

بدأ عادل الفار مسيرته الفنية في الثمانينيات والتسعينيات بأداء دور المونولوجست، بالإضافة إلى أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه أيضا "حارة البنات" 2005، و"بون سواريه" عام 2010، ومن أهم مسلسلاته "9 شارع السلام" عام 2003، و"دائرة الاشتباه" عام 2006، و"صاحب السعادة" عام 2014.

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