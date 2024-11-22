ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمروره بأزمة نفسية.. شخص يتخلص من حياته شنقا داخل منزله فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقدم شخص بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، على التخلص من حياته شنقا، داخل غرفة منزله، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية سيئة، وجرى إيداع الجثمان بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبالعزيز، مدير أمن الدقهلية،  إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته شنقا داخل منزله بشارع بورسعيد دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شخص يدعى "محمود.ع.ا"،37 عاما، بالتخلص من حياته ووجود جثمانه مدلل على حبل معلق بسقف غرفته.

وبسؤال اهليته أكدوا مروره خلال الأونة الأخيرة بحالة نفسية سيئة مما جعله يقدم على التخلص من حياته بتعليق نفسه بحبل مدلل من سقف غرفته ولم يتهما احد بالتسبب فى ذلك.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. 

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

txt

تفاصيل ضبط المتهمين بغش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين في الدقهلية

txt

الكشف على 800 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية المقاطعة في الدقهلية

الدقهلية المجلس القومي للصحة النفسية حالة نفسية سيئة شرطة المطرية محافظة الدقهلية مركز شرطة المطرية وزارة الصحة والسكان النيابة العامة