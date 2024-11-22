لمروره بأزمة نفسية.. شخص يتخلص من حياته شنقا داخل منزله فى الدقهلية

أقدم شخص بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، على التخلص من حياته شنقا، داخل غرفة منزله، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية سيئة، وجرى إيداع الجثمان بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء دكتور حسام عبالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته شنقا داخل منزله بشارع بورسعيد دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شخص يدعى "محمود.ع.ا"،37 عاما، بالتخلص من حياته ووجود جثمانه مدلل على حبل معلق بسقف غرفته.

وبسؤال اهليته أكدوا مروره خلال الأونة الأخيرة بحالة نفسية سيئة مما جعله يقدم على التخلص من حياته بتعليق نفسه بحبل مدلل من سقف غرفته ولم يتهما احد بالتسبب فى ذلك.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.