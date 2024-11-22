فيرمينو يقود هجوم أهلي جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الفيحاء بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في الخامسة إلا 10 دقائق بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي روبرتو فيرمينو هجوم أهلي جدة أمام الفيحاء، بجانب الجزائري رياض محرز وفراس البريكان.

ويسعى الراقي للفوز على الفيحاء، لحصد الثلاث نقاط وتحسين مركزه في الدوري السعودي، في غياب الدولي الإنجليزي إيفان توني.

يحتل فريق أهلي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز السادس عشر وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ميريح ديميرال ، روجير إيبانيز، بسام الحريجي

خط الوسط: أليكساندر جوميز، زايد الجهني، جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، فراس البريكان.