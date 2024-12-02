"إيمان" بطلة الجمهورية في ألعاب القوى.. صانعة التميز والإبداع متحدية الصعاب

بطلة الجامعات والجمهورية في ألعاب القوي أصيبت بالحمي مما أدي إلي شلل أطفال منذ طفولتها ، وهي في عمرها الأول ، وبعد اجراء عدة عمليات جراحية، تمكنت من تركيب جهاز تعويضي لممارسة الحياة بصورة طبيعية .

تقول إيمان الأمير من مدينة الشيخ زايد بالجيزة ، بطله الجمهورية في ألعاب القوي في حديثها "البوابة نيوز" عن قصه حياتها وكفاحها ونشاطها الرياضي.

أثناء دراستى شاركت في أنشطة رياضية وشاركت في بطولة الجامعات سنة ٢٠٠١، وحصلت على ميداليات في رفع أثقال وألعاب قوى وقد تم تكريمي من جامعتى لحصولي علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في بطولة العاب قوى لسنة ٢٠٠٠/٢٠٠١عضو .

ولكن حياتى لم تتوقف على تلك الاصابة بل استمريت بحياه طبيعيه، تعلمت تعليم جيد حتى حصلت على بكالوريوس نظم ومعلومات وتخرجت سنة ٢٠٠٢ .

أعجبني المجال الرياضي، وفي عام ٢٠٠٣، بدأت ممارسة ألعاب القوى مثل " الجله - الرمح " بنوادي ، و شاركت في بطولة الجمهورية و بطولة كأس مصر و بطولة المحافظات، و حصلت في كل منهم علي المراكز الأول والثانية.

شاركت أيضا في لعبة كرة السلة لفريق السيدات وحصلت علي مركز الأول، كذلك كنت من العشر الاوئل في رياضة تنس الطاولة تبع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

توقفت من ممارسةالرياضة سنة ٢٠٠٩ لاني وجدت فرصه عمل و لأن مواعيد شغلي لا تتناسب مع مواعيد تدريبي.

تستطرد حديثها “عملت في العديد من الهيئات منها المجلس القومي لشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الي عملي في عده جهات متنوعه مما أكسبني خبرة في قضية ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتضيف ايمان “حصلت علي العديد من الكورسات لتنمية مواهبي، منها كورس في الإذاعة ، وتصميم الأزياء والهاند ميد، والاكسسوار، وتطورت موهبتي الي انشاء مشروع صغير للاكسسوار والازياء".

أيضا احترفت في تصميم الأزياء لذوي الاحتياجات الخاصة، وأقوم بعرض الأزياء في معارض خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة .

في سنة ٢٠١٧ قررت اني استرجع لياقتي واستكمل مشوار البطولات الرياضيه، واخترت أن أمارس لعبة رفع أثقال القوي ، و في سنة ٢٠١٨ حصلت على المركز الثالث في بطولة الجمهورية، وأيضا حصلت على مركز ثالث في بطولة كأس مصر عن النادى المصري القاهرى.

وفي سنة ٢٠٢١ تم انضمامي في فريق سيدات الأول في باسكت بول ثم شاركت في بطولة جمهورية لباسكت بول المركز الأول ٢٠٢٣.

وحاليا بطلة جمهورية في تنس ريشة بالمركز الثالث .

وتواصل حديثها “ أثناء ممارسة الرياضة لم اتوقف عن مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة سواء " نفسية – معنوية “ وأصبحت رساله حياتي هي نشر التوعية المجتمعية حول الاحتياجات الخاصة وأصحابها، حتي أصبحت عضوا في مجلس أمناء لمؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية وعضوا في لجنة الاحتياجات الخاصة في مجلس الوطني للشباب، و عضوا في شبكة الرئدات العربيات” .

شاركت في غرفة عمليات رصد الكورونا لتوعية أون لاين ، كما شاركت في المبادرة اعادة تصميم ملابس لذوي الاعاقة .

وشاركت في مبادرة مستقبل ابنى كونى ممثلة ذوي الاعاقة وكنت إحدى متحدثين في لورشة عن تحديات التعايش مع جائحة الكورونا عالميا لذوي الاعاقة.

تكريمي بدرع الريادى العالمى من قبل شبكة الرئدات العربيات في مؤتمر رائدات القمة ٢٠٢١ SPC بعنوان رائدات تصنعن المجد .

وبالطبع طورت من نفسي بالدراسة والتدريب في دبلومات وكورسات عن محاكاة تحت توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي مساعدة وزير الشباب والرياضة بحكومة الظل ٢ بالمجلس الوطني للشباب وتدريب اعداد مدرب دولى في التنمية المستدامة وتدريب في اكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتدريب اعداد مدرب رياضي دولى داخل المؤسسات بالمنظمة isa&aspire ، ودبلومة tot بالجامعة عين شمس، لنشر توعية وتنمية الرياضة داخل مؤسسات و دارات الايتام بنات وشباب.

ودائما ما أكتشف مواهب رياضية وتقديمها للمجتمع ، وبالفعل قمت بتدريب ٢٠ بنت وفرت لهم مكان ودربتهم على أنشطة رياضية ، وتم تنفيذ نشاط رياضي ل ٣٠ فتاة بدار لمسة الأمل وأطفال بلا مؤوى ٢٠ فتاة أيضا.

وشاركت في مشروع برنامج بناء مع مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية التى يرأسها دكتور يوسف الورداني وتم تنفيذه بحضور الأمين العام دكتورة ايمان كريم كان تدشين الافتتاح دورات لذوي الاعاقة مجانآ ، وأيضا برنامج سنة أولي اعاقة لتدخل المبكر .

شاركت في معرض كتاب الدولى مع مؤسسة قدرات مصر للإشراف على ذوي الاعاقة في معرض الكتاب تحت إشراف مجلس القومى للاشخاص ذوي الاعاقة ٢٠٢٣.

تم منحى من حزب العدل شهادة تقدير كونى أحد متحدثين الأشخاص ذوي الإعاقة.

حاليا الأشخاص ذوي الإعاقة محتاجين للتوظيف والتشغيل طبقة لقانون العمل 5% وأنا أساعدهم في اجاده فرص حقيقية مع توجيهاتى بمساعدتهم .

وحلمي أن أنشر رسالتي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصرى .

FB_IMG_1732283117846

FB_IMG_1732283260858

FB_IMG_1732283293676

FB_IMG_1732283200761

FB_IMG_1732283092555

FB_IMG_1732283250659

FB_IMG_1732282992929

FB_IMG_1732282998018

FB_IMG_1732282977134

FB_IMG_1732282810950

FB_IMG_1732282869003

FB_IMG_1732282911887

FB_IMG_1732282894779