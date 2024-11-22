تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

محمود الجزار، محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط

محمد فتحى، احمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم

احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، احمد النادرى، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو.