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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز أورام المنيا يعلن عن دخول جهاز الميكروتوم الثلجى للخدمة

جهاز الميكروتوم الثلجى
جهاز الميكروتوم الثلجى
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أعلن الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا عن إضافة جديدة وهامة لمركز أورام المنيا بدخول جهاز الميكروتوم الثلجى للخدمة 

أوضح مدير مركز أورام المنيا ان جهاز (Cryostat)و هو جهاز هام جدا  يستخدم لقطع شرائح دقيقة جدًا من الأنسجة المجمدة، ويتميز بالعديد من المزايا من أهمها استخدامه في الكشف عن الخلايا السرطانية ويساعد الأطباء في تحديد مدى انتشار السرطان أو تقييم حواف الأنسجة المُزالة.ومناسب للعمليات الفورية والتشخيص السريع (التشخيص أثناء الجراحة).ومفيد بشكل خاص في غرف العمليات لتقديم نتائج فورية.

اضاف الدكتور ياسر عبد الجواد هذه المزايا تجعل الميكروتوم الثلجي خيارًا مثاليًا للتطبيقات السريرية والبحثية، مع ضمان الحفاظ على سلامة ودقة العينات.
مشيرا إلي أن مركز أورام المنيا. خطوات كبيرة  على طريق النجاح

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