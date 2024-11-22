بيراميدز يواجه البنك الأهلي بتشكيل هجومي في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: رمضان صبحي - مروان حمدي - صديق إيجولا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

قائمة بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس