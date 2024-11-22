محمد مطيع يفوز برئاسة الاتحاد المصري للجودو

نجح محمد مطيع في الفوز برئاسة الاتحاد المصري للجودو خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة، لاختيار مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2024-2028.

وحصد محمد مطيع على 17 صوت ليفوز رسميا برئاسة الاتحاد المصري للجودو لأول مرة في تاريخه، ومقابل 7 أصوات ل مزروق علي، و 7 أصوات أحمد صابر.

وضمت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو على 34 هيئة رياضية يحق لها الحضور والتصويت في الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وضم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو 34 هيئة يحق لها الحضور والتصويت وذلك بعد إضافة ناديي “بلدية المحلة، مليج“ إلى كشوف الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري المصري، قرارًا بعودتهم بعد قيام الاتحاد باستبعادهم من تصنيف هيئات الجمعية العمومية ليتم عودتهما مرة أخرى.

وتتشكل الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو من 34 هيئة رياضية وهم: “نادي الطيران، الشمس، العبور، سموحة، الجيش، الزهور، المؤسسة العسكرية بالهايكستب، الزمالك، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، الرواد، الحوار، 23 يوليو، وادي دجلة، المؤسسة العسكرية بالمنيا، المؤسسة العسكرية بأسيوط، مدينة نصر، الناصرية، اتحاد الشرطة، الشال والمنشية، الصيد الدقي، المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، جزيرة الورد، الرباط والانوار، صيد المحلة، تجديف منصورة، المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، بورسعيد، سبورتنج، جلدية، المؤسسة العسكرية بالسويس، هليوبوليس، بلدية المحلة، ومليج“.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من أحمد عبد العليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد مدير عام الإدارة العامة لأداء المنتخبات القومية، بجانب الدكتور محمد سالم، وأستاذ محمد حسن، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.