فطين عبدالوهاب.. رائد سينما الكوميديا في عصرها الذهبي

تحل اليوم الموافق ٢٢ نوفمبر، ذكري ميلاد المخرج فطين عبدالوهاب، والذي قدم للسينما رحلة إخراجية هامة، علي مدار عدد كبير من الأعمال.

رائد السينما الكوميدية

اشتهر المخرج فطين عبدالوهاب بمسيرة فنية هامة في النوعية الكوميدية، وكان له بصمة واضحة في نجاح العمل، وله قدرات كبيرة في استغلال كافة تفاصيل العمل لخدمة الكوميديا، وكل قدرات الفنانين وتوظيفها بما يتناسب مع الحالة التي يقدمها العمل.

ثنائية إسماعيل يس

قدم المخرج فطين عبدالوهاب عددا كبيرا من الأفلام السينمائية مع نجم الكوميديا في عصرها الذهبي، الفنان اسماعيل يس، ونجحت الثنائية الفنية بشكل كبير، وقدما عددا كبيرا من الأفلام التي مازالت تعيش بيننا حتي وقتنا الحالي، ولعل أبرزها فيلم "اسماعيل يس في الجيش، اسماعيل يس في الاسطول، اسماعيل يس بوليس حربي، اسماعيل يس بوليس سري، الآنسة حنفي، العتبة الخضراء، إبن حميدو، حلاق السيدات".

أبرز أعماله الفنية

قدم المخرج فطين عبدالوهاب مسيرة سينمائية هامة قدم من خلالها عددا كبيرا من الأفلام أبرزها فيلم "طريد الفردوس، مراتي مدير عام، فرقة المرح، كرامة زوجتي، عفريت مراتي، أرض النفاق، نص ساعه جواز".