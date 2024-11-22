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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم مركز أورام المنيا لحصوله على شهادة اعتماد الهيئة العامة للرقابة

تكريم مركز أورام
تكريم مركز أورام المنيا لحصوله علي شهادة اعتماد الهيئة
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كرّم الأمانة المركزية الطبية المتخصصة مركز اورام المنيا ضمن تكريم المستشفيات الحاصلة علي اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة وذلك خلال فعاليات مؤتمر OncoEgypt.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتورة مها ابراهيم  رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة
حيث قام الدكتور احمد رزق نائب رئيس الأمانة والدكتورة داليا عبدالحميد  مساعد رئيس الامانة بتكريم الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا والكادر الطبي والإداري بالمركز.


من جهته، وجه الدكتور ياسر عبد الجواد مدير المركز الشكر للطاقم الطبي والإداري بالمركز حي قال ان  حصولكم على الاعتماد هو شهادة على جهدكم، تفانيكم، وعملكم الدؤوب من أجل مرضانا الأعزاء.

وأضاف نحن فخورون بكم وبما حققتموه، ولكن رحلتنا لا تتوقف هنا، اليوم نبدأ مرحلة جديدة من التطوير والابتكار لتحقيق الأفضل دائمًا. تذكروا أن كل خطوة تخطونها نحو التميز تصنع فرقًا كبيرًا في حياة من نخدمهم.

وعلق: سنواصل بناء مستقبل مشرق، لأننا نؤمن أن الرسالة النبيلة لا تنتهي، والطموح لا سقف له. شكرًا لكم لأنكم دائمًا عند حسن الظن."

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الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الهيئة العامة للرقابة امانة المراكز الطبية المتخصصة المنيا مركز أورام المنيا