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الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وزارة الداخلية الأنشطة الإجرامية غسل الأموال بغسـل 60 مليون جنيه