محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد " ناصر " بكوم أمبو

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد " ناصر " بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب ، والقيادات الدينية والتنفيذية ، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور أبو الحسن طاهر إمام وخطيب المسجد ، حيث جاءت الخطبة بعنوان " أنت عند الله غالٍ " .

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن المرحلة الحالية تشهد المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والعمل على تحسينها ، ودراسة كافة المشاكل التى تواجههم من خلال المرور والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية ، وهو الذى يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

مصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة الأولويات

لافتاً إلى أن تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية ، والاهتمام بمصلحة المواطن الأسوانى تقع في مقدمة أولويات عملهم كجهاز تنفيذي، بالإضافة إلى الوصول للأفضل دائماً بالتعاون والتكاتف مع القيادات البرلمانية ، والوزارات والجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لاستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

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