محافظ أسوان يتفقد سوق بورسعيد ويوجه بإزالة الإشغالات

حرص اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لعدد من المشروعات الخدمية بمركز كوم أمبو على تفقد سوق شارع بورسعيد، والأسواق الجانبية الملحقة به، والتي تقع وسط المدينة، مع قيامه بمشاهدة السوق بشكل كامل من أعلى الكوبرى، حيث وجه المحافظ بضرورة قيام حملة مكبرة لإزالة جميع الاشغالات فى السوق لتوفير سهولة الحركة للمواطنين داخل الشارع.

كما تفقد المحافظ عدد من الصيدليات والمحلات، مشدداً على ضرورة إبراز الأسعار بشكل واضح على المنتجات المعروضة من الخضر والفاكهة.

تفريغ مدينة كوم أمبو من التكدس داخل سوق بورسعيد

وخلال زيارته برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم العمل على قدم وساق من أجل تفريغ مدينة كوم أمبو من التكدس داخل سوق بورسعيد والأسواق الجانبية من العشوائية والباعة الجائلين وذلك من خلال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء سوق حضارى بكوم أمبو بعد تخصيص مساحة 5 أفدنة فى موقع متميز بوسط المدينة.

لافتاً إلى أنه يتم حالياً بدء الخطوات التنفيذية من خلال إعتماد الرسومات والتصميمات الهندسية ، والتى تأتى وفقاً لرؤية متكاملة تستهدف تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا السوق الحضارى ، وبالتوازي يتم التخطيط الجيد لهذا السوق بشكل متناسق ونموذجي، ويراعى فيه توافر كافة الخدمات والمرافق لاستيعاب الباعة الجائلين وتفريغ المدينة من العشوائيات و الاشغالات ، وتحقيق السيولة المطلوبة للمارة والمركبات داخل مدينة كوم أمبو على الوجه الأكمل.

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