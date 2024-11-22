الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة شمال سيناء) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

