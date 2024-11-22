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الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قامت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة شمال سيناء) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وزارة الداخلية شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه