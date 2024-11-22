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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن كلية العلوم في بورسعيد.. صور

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمخزن كلية العلوم في بورسعيد
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سيطر رجال إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، على حريق محدود، اليوم الجمعة، بمخزن كلية العلوم جامعة بورسعيد.

 

بالصور.. السيطرة على حريق بمخزن كلية العلوم في بورسعيد

 

وأعلن حي المناخ بالمحافظة، في بيان له، عن ورود بلاغ من الشبكة الوطنية للطوارئ، بنشوب حريق داخل كلية العلوم بشارع 23 ديسمبر بنطاق الحي، فتوجه محمد أحمد فواز، رئيس حى المناخ، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه نشب الحريق في مخزن الكلية بسبب ماس كهربائي، بدون وقوع أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد على أن إدارة الحماية المدنية نجحت غي السيطرة على الحريق و إخماده، ويتابع ميدانيا رئيس حي المناخ أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات عقب إخماد الحريق، موجهاً الإدارات المعنية بالمتابعة لتذليل أي عقبات.

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