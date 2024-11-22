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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض السلع الغذائية بكوم أمبو بتخفيضات تصل لـ 30 %

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح معرض متكامل للسلع الغذائية المخفضة
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افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض متكامل للسلع الغذائية المخفضة حيث شملت الأقسام اللحوم البلدى والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة و المخبز وغيرها من المنتجات و المعروضات بجودة عالية ،  والذى تم إقامته بحرم مصنع السكر بمدينة كوم أمبو، و بتخفيضات تصل إلى 30 % .

وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، و الكيميائى عادل فرغلى رئيس قطاع مصانع سكر كوم أمبو ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية ، وطه حسين رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية.

و أكد المحافظ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق ، وأيضاً الجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ووجه الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض من الغرفة التجارية وإدارة مصنع سكر كوم أمبو ، والقطاع الخاص ، ومديرية التموين ، والوحدة المحلية ، وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية فى التخفيضات المحددة.

لن يسمح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق

وأشار إلى أنه سيتم التفتيش بصفة عشوائية والتعامل بحزم مع أى منشآت تجارية فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة ، ولن يسمح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الإحتياجات اليومية للمواطن الأسواني وفقاً للمواصفات المطلوبة.

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معرض متكامل للسلع الغذائية مصنع السكر مدينة كوم أمبو أخبار محافظة أسوان