حادث أمني يتسبب في تعطيل مطار جاتويك في لندن.. وإغلاق طريق خارج السفارة الأمريكية

أُجلي الركاب من جزء من صالة الجنوب في مطار لندن جاتويك اليوم الجمعة، بسبب "حادث أمني" لم يتم تحديده بعد.

وقال المطار في بيان إن الركاب طلب منهم مغادرة الجزء المعني من الصالة "كإجراء احترازي" أثناء إجراء التحقيقات.

وأفادت شرطة ساسكس في بيان لها أنه تم استدعاء الضباط إلى المطار بعد اكتشاف "عنصر مشتبه فيه محظور" في أمتعة أحد الركاب.

وأعلنت الشرطة أنه تم إرسال فريق متخصص في التخلص من القنابل إلى الموقع "كإجراء احترازي"، كما نصحت الجمهور بتجنب المنطقة بسبب الاضطرابات الناتجة عن إغلاق الصالة والطرق المحلية.

وأضاف المطار في بيان له عبر منصة "إكس": "تظل سلامة وأمن ركابنا وموظفينا على رأس أولوياتنا. نحن نعمل بجد لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن."

كما نشر بعض الركاب صورًا وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تجمعات كبيرة للركاب وهم ينتظرون خارج المطار بينما تم إغلاق جزء من الصالة.

وفي حادث منفصل، تم إغلاق طريق خارج السفارة الأمريكية في لندن اليوم الجمعة بعد العثور على طرد مشبوه.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بيان: "السلطات المحلية تحقق في طرد مشبوه خارج السفارة الأمريكية في لندن. وتوجد الشرطة البريطانية في الموقع وأغلقت طريق بونتون كإجراء احترازي. سنوافيكم بتحديثات لاحقة عند توفرها."

وفي سياق متصل، وذكرت شرطة ساسكس أنها ستواصل فرض طوق أمني بينما يجري التعامل مع الأمر.

وقال مطار جاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما والذي يبعد حوالي 48كيلومترا جنوبي لندن، في وقت سابق إنه أخلى جزءا كبيرا من الصالة الجنوبية وعزا ذلك إلى حادث أمني.

وقالت شرطة ساسكس في بيان "استدعيت الشرطة إلى الصالة الجنوبية بمطار جاتويك في الساعة 8:20 صباح اليوم الجمعة بعد اكتشاف ما يشتبه بأنه غرض محظور بين الأمتعة".

وأضافت "كإجراء احترازي، جرى إرسال فريق التخلص من الذخائر المتفجرة إلى المطار".

وأوضحت سلطات المطار على موقع إكس أنه جرى إبقاء الركاب بعيدا عن المبنى، بينما قالت الشرطة إن هناك تعطلا كبيرا في حركة المرور بالمنطقة ونصحت الناس بتجنبها.

وفي حادث منفصل في وقت سابق من اليوم الجمعة، نفذت شرطة لندن تفجيرا محكما بالقرب من السفارة الأمريكية جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.