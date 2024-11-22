افتتاح 4 مساجد بتكلفة 9 ملايين و 700 ألف جنيه في البحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز (حوش عيسى - كفر الدوار - أبو حمص) بتكلفة إجمالية 9 مليون و 700 ألف جنيه، في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

و تضمنت افتتاح مسجد زيادة بعزبة زيادة - حوش عيسى على مساحة 410 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، مسجد عمر بك خليل بقرية البسلقون - كفر الدوار على مساحة 81 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه، مسجد التوحيد بقرية كوم البركة - كفر الدوار على مساحة 570 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه، مسجد الرحمن بقرية بلقطر الشرقية- أبو حمص على مساحة 560 م 2 بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

خطبة الجمعة اليوم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتي جاءت تحت عنوان "أنت عند الله غال " أن اللهُ خلق الإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وان هَذَا الإِنْسَانَ المُكَرَّمَ المُبَجَّلَ لَا يَجُوزُ الانْتِقَاصُ مِنْهُ بِأَيِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ.

وجَعَلَ اللهُ تَعَالَى حُرْمَتَهُ أَعْظَمَ المُقَدَّسَاتِ، والانْتِقَاصَ مِنْهُ مِنْ أَشَدِّ المُحَرَّمَاتِ، فَكَيْفَ يَجْسُرُ إِنْسَانٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ عَظَمَةِ مَا عَظَّمَهُ اللهُ؟! إِنَّ كُلَّ صُوَرِ الإِسَاءَةِ لِلإِنْسَانِ مُحَرَّمَةٌ، وَإِنَّ كُلَّ أَشْكَالِ النَّيْلِ مِنْ كَرَامَةِ الإِنْسَانِ مُجَرَّمَةٌ، إِنَّهَا اعْتِدَاءٌ وَظُلْمٌ وَتَجَاوُزٌ عَظِيمٌ.



