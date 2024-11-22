"المصريين الأفارقة": تدشين أول شركة للتجارة بين القطاع الخاص المصري والكونغولي مقرها كينشاسا

تتوجه الليلة بعثة تجارية اقتصادية مكونة من 14 شركة من صفوة مجتمع الاعمال المصري.. تنظمها جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة متجهة من القاهرة الي العاصمة "كينشاسا" علي متن خطوط مصر للطيران الناقل الوطني ،،ويترأس البعثة رئيس الجمعية الدكتور يسري الشرقاوي .. لتدشين "الاسبوع المصري الكونغولي التجاري"..

وصرّح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة، بأننا نعمل وفق توجهات القيادة السياسية ونحاول جاهدين تنفيذ خطة ممنهجة بأسس وبدراسة تعلي الهدف والصالح العام للتواجد للقطاع الخاص في افريقيا بشكل منظم وفاعل.

وأكد الشرقاوي أن الفاعليات ستبدأ في العاصمة الكونغولية كينشاسا صباح غدا، وتهدف لزيادة مشاركة المنتج المصري وتعميق تواجده التجاري كما يتم ايضا فتح افاق للتعاون في مجالات البنية التحتية للعمل بشركات مختلفة من القطاع الخاص الفاعل مع الجانب الكونغولي ،، في واحدة من المحطات التي تقطعها جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة في هذا الملف، وقد شهد هذا العام رحلات الي كلاً من (كوت ديفوار، غانا، الكاميرون، والكونغو)، وهناك (أوغندا وبوروندي) في الاسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وحول الفاعليات التي ستشهدا البعثة التجارية، صرح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة بأن هذه الفاعليات تضم العديد من الانشطة التجارية المتنوعة, و تتضمن (مقابلات مع عدد من الوزراء الكونغوليين ورؤساء المناطق , وكذلك لقاء اكثر من 44 شركة حكومية كونغولية في 9 قطاعات , و 150 شركة من كبار المستوردين الكونغوليين , و زيارات ميدانية للاسواق والمستشفيات لتفعيل منظومة السياحة العلاجية بشكل منظم و وضع الاسس كنموذج , و تنظيم واجراء عدد 125 لقاء ثنائيا بين الشركات المصرية والكونغولية).

كما تتضمن البعثة، مناقشة مشروعات مع بعض الوزارات والهيئات والجهات الحكومية حول مشاريع البنية التحتية وتحديدا الطاقة الكهربائية ومشاريع الطرق والانشاءات، والإعلان عن تدشين "الشركة المصرية الكونغولية للتجارة والاستثمار" بين البلدين، والتي تم انهاء اعتمادها وتسجيلها بالكونغو.

وتوجه الشرقاوي بالشكر، لكافة الجهات المعاونة وفرق العمل من كافة الجهات الحكومية، وعلى رأسها الخارجية المصرية، والسفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية لدي الكونغو الديمقراطية، وأعضاء البعثة، والتمثيل التجاري المصري، والناقل الوطني مصر للطيران الراعي الرئيسي للبعثة.