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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

للتوعية بمضادات الميكروبات.. «هيئة الدواء» تشارك في ماراثون رياضي توعوي (صور)

جانب من المارثون
جانب من المارثون
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شاركت، هيئة الدواء المصرية في الماراثون الرياضي التوعوي الذي نظمته بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من شركاء الصناعة، والذي أقيم صباح اليوم الجمعة، بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، حرص الهيئة المستمر على المشاركة في كافة الفعاليات التي من شأنها زيادة التوعية والاهتمام العام بمخاطر مضادات الميكروبات، وسعيها الدائم إلى تنمية الوعي والتثقيف الدوائي لدى المواطن المصري، ودعم الجهود المشتركة لكافة الجهات المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والعمل على كافة أصعدة العمل الميداني والأهلي والمشاركة المجتمعية الفعالة من أجل إنجاح الجهود الخاصة بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وما له من أثر إيجابي على صحة الأفراد والمجتمع.

شهد الماراثون مشاركة من قيادات هيئة الدواء المصرية والعاملين بها، فضلا عن مشاركة كبيرة من المتسابقين من مختلف الأعمار السنية والاهتمامات المختلفة.

يأتي ذلك ضمن جهود هيئة الدواء المستمرة والفعالة فيما يتعلق بمقاومة المضادات الحيوية، والتي تسهم بشكل كبير في رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي، وتزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات؛ تدعو هيئة الدواء المصرية جميع الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع بخصوص هذه القضية العالمية، وذلك تحت شعار "خليك واعي... بلاش مضاد حيوي من غير داعي".

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