"مسار" يواجه "إيدو كوينز" اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي مسار لكرة القدم النسائية بقيادة المدرب أحمد رمضان، لمواجهة نادي إيدو كوينز النيجيري، اليوم الجمعة 22 نوفمبر، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، في مدينة الدار البيضاء.

يأتي ذلك بعد هزيمة محبطة في نصف النهائي أمام نادي الجيش الملكي المغربي للسيدات بنتيجة 2-1، حيث يسعى النادي المصري إلى إنهاء مشواره التاريخية بشكل إيجابي.

واكد المدرب أحمد رمضان، عن أهمية هذا اللقاء بالنسبة لناديه، الذي يشارك لأول مرة في رابطة أبطال إفريقيا للسيدات وقال المدرب المصري في تصريحاته: "لقد أثبتنا أننا نستحق الاحترام بوصولنا إلى هذا المستوى"، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذلته اللاعبات طوال النهائيات.

ولفت نادي مسار المصري الأنظار منذ دور المجموعات في المنافسة، بعد أن تمكن من الفوز على حامل اللقب نادي ماميلودي صن داونز بهدف من ركلة جزاء سجلته، ساندرين نيونكورو. هذه النتيجة كانت كافية لتأهل المصريات إلى نصف النهائي، حيث قدمن أداءً قويًا أمام نادي الجيش الملكي المغربي، مُمثل البلد المُضيف.

واضاف المدرب أحمد رمضان، أن التحضير الدقيق للمباريات كان عنصرًا أساسيًا في نجاح فريقه، قائلًا: "قمنا بدراسة كل نادٍ بعناية وعدلنا أسلوب لعبنا وفقًا لذلك، مما أتى ثماره أمام أندية ذات خبرة أكبر".

أضاف مدرب نادي مسار في تصريحاته قائلا: "نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكننا نمتلك الإمكانيات لتقديم أداء مميز" مع مزيج من المواهب الشابة والخبرة، قد يكون نادي مسار مفاجأة المنافسة مرة أخرى.

ستُقام المباراة في ملعب محمد العبدي في الدار البيضاء، حيث سيسعى كلا الفريقين لإنهاء مغامرتهما القارية بأفضل طريقة ممكنة.