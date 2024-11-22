سقوط 9 عناصر إجرامية تخصصوا في النصب على المواطنين ببدر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، تخصصوا في النصب والإحتيال علي المواطنين.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (9 عناصر إجرامية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بحيازتهم قطع أثرية ، وطلب مبالغ مالية منهم لإستكمال أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار ، وإتخاذهم لفيلا مستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر كمقر لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المضبوطات أبرزها (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية –كمية من الأوراق الملونة بحجم الأوراق المالية – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على مقاطع لقطع آثرية للبيع").

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.