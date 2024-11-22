جامعة الأقصر تنظم قوافل طبية مجانية لعلاج العيون لمنتسبيها بـ3 كليات.. صور

نظمت جامعة الأقصر، قوافل طبية مجانية في تخصص الرمد، بكليات الألسن والفنون الجميلة والطب، تحت رعاية الدكتور صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وتأتي المبادرة تفعيلا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث استفاد من هذه القوافل الطبية، أكثر من ١٦٠ شخص من داخل وخارج الجامعة.

جاءت القوافل الطبية المجانية، تحت إشراف إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر وبإعداد وتنسيق الدكتورة رضا عطا الله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، والدكتورة هناء حامد، مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطيتو أستاذ طب الرمد بكلية الطب جامعة الأقصر، وفريق عمل الإدارة: أ.هنية محمود، أ.هبة رمضان، بالتعاون مع مركز آي كير للعيون.

وأقيمت القوافل، بكليات الألسن والفنون الجميلة والطب بمدينة طيبة، مستهدفة جميع منتسبي جامعة الأقصر (من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكادر الإداري والطلاب والعمال ومسئولي الأمن والنظافة) إلي جانب منتسبي المجتمع المدني من الراغبين في الكشف المجاني عن أمراض الرمد أو كشف النظر أو تحديث نظارة أو غيرها.

المستهدفون من القوافل الطبية بجامعة الأقصر

كما استهدفت القوافل جميع الفئات العمرية من المبادرة وهي الفئة العمرية الأولي من عمر يوم وحتي ٦ سنوات، والفئة العمرية الثانية من عمر ٦ سنوات وحتي ١٨ عام، والفئة العمرية الثالثة من عمر ١٨ وحتي ٦٥ عام وقد ضمت المبادرة ٣ أطباء رمد وتمريض باستخدام أجهزة طبية حديثة شملت التليسكوب البارميتر parmeter وجهاز أوبتوس Optos وشاشة العلامات وغيرها.

ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية المجانية في مواصلة أعمالها بمقر مجمع كليات السياحة والطب والعلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة ومحيطهم وذلك بمقر كلية الطب يوم الأربعاء القادم الموافق 27 نوفمبر 2024 .

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