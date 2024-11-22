تريزيجيه يقود تشكيل الريان أمام الشمال في الدوري القطري

أعلن يونس علي، المدير الفني لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشمال.

يستضيف فريق الريان، اليوم الجمعة، نظيره الشمال على ملعب استاد أحمد بن علي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري القطري.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام الشمال، وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وسجل تريزيجيه هدفين وصنع مثلهما مع الريان في الدوري القطري، وذلك خلال مشاركته في 6 مباريات هذا الموسم.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحتل الريان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 20 نقاط، بفارق الأهداف عن الشمال صاحب المركز الثامن.

تشكيل الريان لمواجهة الشمال

حراسة المرمى: فهد بكر

خط الدفاع: مراد ناجي - أندريه أمارو - دافيد جارسيا - حازم شحاتة

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - محمد سراج - جوليان دي سرت - عبدالعزيز حاتم

وفي الهجوم: أشرف بن شرقي - روجر جيديس.