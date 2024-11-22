جامعة سوهاج بالمركز الـ(251-300) عالميًا بتصنيف التايمز للتخصصات البينية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة حققت تقدماً كبير في أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، والتي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية بالتصنيف، والذي يبرهن علي ان جامعة سوهاج ضمن أفضل الجامعات حول العالم في إجراء الأبحاث العلمية بينية التخصصات.

وثمن النعماني التقدم الذي تحققه الجامعات المصرية في مجال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، والذي جاء نتاج لمجهودات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، والذي يبذل جهود مضنيه في تقديم كافة الدعم الفني للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لتواصل الجامعات المصرية تحقيق التقدم في مختلف التصنيفات العالمية.

وأكد النعماني أن هذا الإنجاز الجديد الذي تحققه الجامعة بالتصنيفات الدولية جاء نتاج لما تمتلكه إدارة الجامعة من إمكانات مادية وبشرية، وحرصها علي توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة وتشجيع منسوبيها على النشر الدولي لزيادة معدلات النشر البحثي، بالإضافة إلى تطوير المجلات العلمية لإدراجها فى قواعد البيانات الدولية لتحقيق التقدم المشهود فى التصنيفات على كافة المستويات العربية والدولية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه وفقًا لنتائج تصنيف التايمز للتخصصات البينية فقد جاءت الجامعة في المركز (251-300)، وقد شمل الإصدار الأول من التصنيف إدراج749 جامعة من 92 دولة، وركز الاختيار على عملية إجراء البحوث بين تخصصات (علوم الكمبيوتر، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الفيزيائية)، وذلك على حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتخصصات العلمية وعددها 11 تخصصًا متنوعًا.