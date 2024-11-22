مستشفى الكرنك بالأقصر ينجح في استئصال أورام لمريضين يعانيان من شلل تام

أعلنت إدارة مستشفى الكرنك الدولي التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظ الأقصر، اليوم الجمعة، عن نجاح إجراء عملية استئصال ورم كبير نازف بالمخ كان يُعاني من غيبوبة وشلل تام بالجانب الأيمن من الجسم، وهي الجراحة الثانية خلال فترة وجيزة بالمستشفى، بعد نجاح إجراء عملية استئصال ورم كبير بالمخ، كانت تُعاني من شلل تام بالجانب الأيسر من الجسم كما كانت تعاني من غيبوبة تامة.

اسئصال ورم كبير من مريض يعاني نزيف بالمخ

وكان مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، قد استقبل مريض يبلغ من العمر 61 عاماً حيث توجه للطوارئ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة؛ تبين وجود ورم كبير نازف في المخ، مما تسبب في شلل تام بالجانب الأيمن، إضافةً إلى دخول المريض في غيبوبة تامة، ومن ثم تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي

وعلى الفور جرى إجراء جراحة طارئة للمريض؛ حيث تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي من استئصال الورم، مما ساعد على إيقاف النزيف، وقد خض المريض للمتابعة حتى تحسنت حالته تدريجياً، وتم فصله عن أجهزة التنفس الصناعي، كما تحسنت الحركة بالجانب الأيمن من الجسم أيضاً، وخرج المريض من المستشفى بعد تحسن حالته.

وشارك في إجراء العملية كلاً من: الدكتور عمرو محمد طايل استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي، الدكتور محمد عبدالعزيز - أخصائي جراحة المخ والأعصاب، ومن فريق التخدير بالمستشفى الدكتور أحمد إسماعيل- استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتورة فاطمة عادل- أخصائي التخدير بالمستشفى. ومن تمريض العمليات:م أحمد حساني، م يحيي أبوالقاسم.

نجاح إجراء عملية استئصال ورم كبير بالمخ لمريضة مسنة

كما استقبل مستشفى الكرنك الدولي، مريضة تبلغ من العمر 69 عاماً، تُعاني من شلل تام بالجانب الأيسر من الجسم، إضافةً إلى غيبوبة تامة مع وضعها على جهاز التنفس الصناعي، حيث نجح أطباء جراحة المخ والأعصاب من إجراء عملية ناجحة، تم خلالها استئصال ورم كبير بالمخ، وبعد إجراء العملية خضعت المريضة للمتابعة، حيث تحسنت حالة المريضة تدريجياً، حيث تم فصلها من جهاز التنفس الصناعي، كما تحسنت الحركة بالجانب الأيسر في الجسم، وخرجت المريضة من المستشفى بعد تحسن حالتها، على أن يتم متابعتها بالعيادات الخارجية بالمستشفى.

وقد شارك في إجراء العملية كلاً من: الدكتور عمرو محمد طايل- استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولي ، الدكتور أحمد تمام أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمود اسماعيل- استشاري التخدير بمستشفى الكرنك الدولي ، الدكتور محمود عبدالحارث- أخصائي التخدير، ومن تمريض العمليات كلاً من م/ جابر جابر ، م/ ثروت سعد.

جرى إجراء الجراحات تحت تنسيق وإشراف الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير إدارة الرعاية الثانويى والثالثية بالفرع، والدكتور أحمد حسن مدير مستشفى الكرنك الدولي.