مياه سوهاج: ضعف الخدمة بمدينة جهينة وقريتي الغريزات والبطاخ بمركز المراغة.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالادوار العليا بمركز ومدينة جهينة بمركز جهينة وقريتى البطاخ والغريزات والعمارات السكنية بمركز المراغة، وذلك يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، من الساعة الثانيه صباحا حتى الساعة الرابعة صباحا من نفس اليوم ولمدة ساعتين، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تركيب محبس بقطر 400 مم بمحطة مياه المراغة جهينة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.