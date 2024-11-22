مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية عن مواجهات نارية بين المنتخبات الثمانية المتأهلة لهذا الدور.

توج منتخب البرتغال بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما منتخب فرنسا حصل على النسخة الثانية، فيما ظفر منتخب إسبانيا باللقب في النسخة الماضية.

ويتواجد في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية هذا العام منتخبات: إسبانيا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كرواتيا، هولندا، والدنمارك.

ووضعت القرعة منتخب إيطاليا وجهًا لوجه أمام ألمانيا، كما أسفرت عن تكرار نهائي كأس العالم 2018 بين فرنسا وكرواتيا، وكذا تكرار لنهائي نسخة 2010 من المونديال بين إسبانيا وهولندا، فيما أجبرت القرعة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو على مواجهة الدنمارك مع منتخب البرتغال في دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا ضد ألمانيا

كرواتيا ضد فرنسا

هولندا ضد إسبانيا

الدنمارك ضد البرتغال

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

وجاءت قرعة نصف النهائي، كالتالي.

الفائز من إيطاليا ضد ألمانيا أمام الفائز من الدنمارك ضد البرتغال

الفائز من هولندا ضد إسبانيا أمام الفائز من كرواتيا ضد فرنسا.