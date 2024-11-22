أمن القليوبية يضبط المتهم بتهديد زيزو حال تركه نادي الزمالك

ألقت مديرية أمن القليوبية المتهم ببث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يقوم خلالها بتهديد نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، بالتعرض له حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ذلك الشخص وضبطه وتبين أنه يريد من وراء ذلك ارتفاع نسبة المشاهدة على صفحته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ورصدت الأجهزة الامنية قيام احد الاشخاص ببث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن تهديد زيزو لاعب نادي الزمالك.

تم تحديد هوية المتهم وألقت الأجهزة الأمنية ىالقبض عليه وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وبمواجهته اعترف ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .