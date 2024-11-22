روسيا: الصاروخ الباليستي «أوريشنيك» تحذير للغرب

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الجمعة، إن إطلاق روسيا لصاروخ باليستي فرط صوتي على أوكرانيا يأتي كتحذير للغرب، ويعكس استعداد موسكو للرد على سماح الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا باستخدام صواريخها لاستهداف الأراضي الروسية.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ما زال منفتحًا على الحوار"، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى دائمًا للتفاوض لكن الغرب يواصل التصعيد.

وأوضح بيسكوف أنه رغم عدم وجود اتصالات مباشرة بين روسيا وواشنطن بعد إطلاق الصاروخ، فقد أبلغت روسيا الإدارة الأمريكية عن الضربة قبل 30 دقيقة من تنفيذها.

وأضاف أن روسيا كانت على يقين من أن الولايات المتحدة قد استوعبت رسائل الرئيس بوتين بشأن العملية الصاروخية.

تفاصيل الهجوم الصاروخي الروسي

وكان الرئيس بوتين قد وصف الهجوم الصاروخي، الذي وقع يوم الخميس، بأنه "اختبار ناجح" لصاروخ باليستي متوسط المدى جديد يدعى "أوريشنيك".

وأكد بوتين أن هذا الهجوم كان ردًا على قرار الولايات المتحدة بمنح أوكرانيا الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ أتاكمز (ATACMS) الأمريكية لضرب أهداف داخل روسيا.



واعتبر الرئيس الروسي أن هذا التصعيد من واشنطن "يدفع العالم نحو صراع عالمي".