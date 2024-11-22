تموين الإسكندرية يضبط لحوم دواجن مفرومة متغيرة الخواص ومجهولة المصدر

شنت إدارة تموين شرق بالإسكندرية برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر مفتش الرقابة وتامر علوانى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بحملات أسفرت عن ضبط مخزن تجهيز تابع لمطعم بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم التحفظ على كمية قدرها ٣٠٠ كجم لحوم فراخ مفرومة بها تغير في الخواص الطبيعيه وبدون بيانات أو تاريخ صلاحية وغير صالحة ظاهريا للاستهلاك الادمي، عدد ٣٨ چركن زيت سعة الچركن ٢٠ لتر باجمالى كمية قدرها ٧٦٠ لتر بدون بيانات.

والتحفظ على ٢٠ كرتونة لحم برازيلي وهندي مجمد وزن الكرتونة ٢٠ كجم مجهولة المصدر باجمالي كمية قدرها ٤٠٠ كجم، ضبط محل لحيازته عدد ٤٩ عبوة مخبوزات وعصائر انواع مختلفة جميعها منتهية الصلاحية.

وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ علي عدد ٣٢٠ علبة سجائر، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وجاء ذلك بتوجيهات من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على كافة الأنشطة المختلفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و من الغش التجارى.