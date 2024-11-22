وكيل صحة سوهاج يكلف فريقًا من إدارة الطوارئ بالمرور المفاجئ على مستشفى العسيرات

كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فريقا من إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة للمرور المفاجئ على مستشفي العسيرات، وذلك لتفقد سير العمل بها والوقوف على مدى الانضباط بها وتواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل.

ومن جانبه أحال "دويدار" مشرف التمريض بالمستشفى للتحقيق لعدم وجوده بالنوبتجية.

كما وجه فريق الزيارة بالتنبيه بزيادة أدوية الأطفال والتأكد من وجود أجهزة جلسات البخار، تزامناً مع دخول فصل الشتاء واحتياج الأطفال لمثل هذه الجلسات بجانب العلاج المقرر لهم .

وأشار "دويدار" أن الفريق تفقد وأطمأن على سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ والحضانات وتأكد من انتظام الفريق الطبي، كما أوضح الدكتور أحمد الحلواني، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة أن قسم الحضانات يعمل بكامل طاقته الإستيعابية وتواجد جميع الطاقم الطبي وانتظام العمل به.

وخلال التفقد تم التوجيه برفع مستوى النظافة بالمستشفى والتشديد علي اتباع سياسات مكافحة العدوي.

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