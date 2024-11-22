الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني

هنأ الأب القس فيلوباتير نبيه، سكرتير البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لشئون المهجر، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة العيد الوطني الـ 54، معربًا عن خالص أمنيات قداسة البابا لعمان حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني، الأب القس فيلوباتير نبيه، لحضور الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان بهذه المناسبة.



وفي سياق آخر، ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والقيادات، وشعب الكنيسة وسط فرحة الشعب القبطي في بورسعيد، حيث أجريت الصلوات الطقسية لسيامة اثنين من شمامسة الكنيسة فى درجة القسيسية وإعلانهما كاهنين جديدين بمطرانية بورسعيد.

وأعلن مطران بورسعيد كلًا من: الشماس مينا مجدى بشرى، قساً باسم بيشوي للخدمة بكنيسة القديس الأنبا بيشوى ببورسعيد، والشماس بولا سمير ابو الغيط، قساً باسم يونان كاهنا عاما بسكرتارية مطرانية بورسعيد.