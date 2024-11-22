جوجل تطرح ميزة لـمستخدمي Google Chat.. تعرف علي تحديث جديد للرسائل

طرحت شركة جوجل، ميزة جديدة رئيسية مع تطبيق الدردشة الخاص بها، وتعد القدرة على إنشاء أقسام مخصصة في تطبيق الدردشة من جوجل كانت من بين الميزات الأكثر طلبا في الفترة الأخيرة.

طرحت جوجل تحديثا جديدا لتطبيق Google Chat، الهدف منه تسهيل تجربة المستخدمين وتحسين التفاعل داخل التطبيق.

وكجزء من خطط جوجل لتحسين تجربة المستخدم في الدردشة، تم تحديث التطبيق الآن بالقدرة على إنشاء أقسام مخصصة، والتي من المتوقع أن تكون صالحة في سيناريوهات متعددة حيث يبحث المستخدمون وجود محادثات مشابهة حول موضوع أو مشروع في نفس المكان في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر.

باستخدام أحدث إصدار من Google Chat، يمكن للمستخدمين إنشاء قسم مخصص من خلال التوجه مباشرة إلى قسم الرسائل أو المساحات في التطبيق، ثم التمرير فوق قائمة النقاط الثلاث، وتحديد إنشاء قسم حديث ، وتسمية القسم المخصص.

ومن الممكن إضافة محادثات من رسالة مباشرة أو مساحة إلى قسم مخصص من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:



1.سحبها وإفلاتها من قسم آخر

2.التمرير فوق محادثة ثم الضغط فوق قائمة النقاط الثلاث ثم تحديد نقل المحادثة ثم نقل إلى اسم القسم المخصص

قبل هذا التحديث، كانت أقسام الرسائل المباشرة والمسافات في القائمة اليسرى عبارة عن قوائم مستقلة يمكن التمرير عليها بصورة فردية ، ولكن بفضل التحديث الأخير، كما يمكن لمستخدمي Google Chat الآن التنقل الي أقسام معينة من محادثاتهم من خلال التمرير الي جميع أقسامهم كقائمة محادثات موحدة، بالإضافة إلى عرض المحادثات الأكثر اتتشارا داخل كل قسم من خلال التوسع عبر "إظهار الكل.

كما يمكن تعديل حجم "ارتفاع" كل قسم ينشئه المستخدم في Google Chat، كما يمكن إعادة ترتيب الأقسام المخصصة في القائمة اليسرى بناءا على التفضيل عن طريق تحريكها لأعلى أو لأسفل. يمكن الآن استخدام تبديل جديد للعثور بسرعة على الرسائل الجديدة داخل كل قسم.

بالاضافه الي ذلك، يمكن لمستخدمي Google Chat بدء رسالة مباشرة جديدة أو رسالة مساحة من القائمة ذات النقاط الثلاث بجوار تبديل "غير المقروء".

وأخيرا، يمكن للمستخدمين ايجاد تطبيقات Chat الخاصة بهم بصورة أسرع باستخدام قسم تطبيقات مخصص جديد، كما سيتم الآن طرح الأقسام المخصصة لمستخدمي Google Chat، ولكن من غير المتوقع أن ينتهي النشر حتى أوائل عام 2025.

و سيصبح هذا متاح لكل عملاء Google Workspace والمشتركين الفرديين في Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google شخصية.

